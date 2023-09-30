На Таврійському напрямку ЗСУ знищили 248 окупантів та 20 одиниць військової техніки противника – командувач ОСУВ "Таврія"

На Таврійському напрямку Сили оборони знищили 248 осіб особового складу та 20 одиниць військової техніки противника, окупаційні війська 23 рази атакували позиції Сил оборони України, завдали 23 авіаудари і здійснили 717 обстрілів, повідомляє у своєму телеграм-каналі командувач оперативно-стратегічного угрупання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський у суботу.

"Всього за минулу добу ворог 23 рази атакував наші позиції і здійснив 717 обстрілів, завдав 23 авіаударів. Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1236 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога склали 248 осіб (безповорот 3) , полон – 1). Знищено 20 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 1 танк, 3 ББМ, 8 артилерійських систем та мінометів, 1 ПТРК, 4 БпЛА, 3 одиниці автомобільної техніки. Також знищено 3 склади боєприпасів ворога", - уточнив він.