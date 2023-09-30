ГУР провело операцію "Бариня": лейтенант Алфьоров перейшов на бік України

Співробітники Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України за підтримки Сил спеціальних операцій Збройних Сил України реалізували успішну місію під кодовою назвою "Бариня", унаслідок якої кадровий офіцер армії РФ, лейтенант Данило Алфьоров перейшов на бік України, повідомляє телеграм-канал ГУР МО України в суботу ввечері.

"Із червня 2023 р. він активно співпрацював із Силами безпеки і оборони України, Головним управлінням розвідки. Алфьоров переконав і добровільно перевів 11 військовослужбовців у полон кількома партіями", - повідомив представник ГУР МО України Андрій Юсов.

Лейтенант Данило Алфьоров - випускник московського вищого загальновійськового командного училища. Під час війни проти України командував взводом окупаційних військ на правому березі Дніпра в Херсонській області. Під час співпраці з українською розвідкою Алфьоров не лише допоміг здатися в полон понад десяти військових РФ, а й надав цінну для Сил безпеки і оборони України інформацію.

Сам Алфьоров також був присутній на брифінгу - нещодавно його евакуювали Сили спеціальних операцій ЗСУ.

"Коли була загроза життю Алфьорова, Україна провела спецоперацію з його контрольованого виведення на українську територію", - розповів Андрій Юсов.

Алфьоров заявив, що є противником злочинної війни Росії проти України і оголосив про намір боротися проти путінського режиму.

"На передовій було багато "відмовників", "п'ятисотих" і просто незадоволених умовами. Таких людей відловлювали, кидали в яму, прив'язували до дерев на кілька діб", - розповів російський офіцер.

Алфьоров пройшов усі необхідні процедури, передбачені для військових, які здалися в полон.