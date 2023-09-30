У Києві стався обвал балок на Дегтярівському шляхопроводі, постраждалих немає - КМДА

У Києві на вул. Олександра Довженка під час робіт із реконструкції Дегтярівського шляхопроводу під час монтажу стався обвал балок, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Причини з'ясовують фахівці, які вже на місці. Також на місці події вже працюють аварійно-рятувальні служби. За попередньою інформацією жертв і постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що більш детальна інформація буде оприлюднена пізніше.

КМДА уточнює, що сьогодні на будівельному майданчику під час проведення робіт на Дегтярівському шляхопроводі сталася надзвичайна ситуація. Під час монтажу 7-ої балки в проєктне положення вона втратила свою стійкість. При падінні балка зачепила частину вже змонтованої конструкції, що призвело також до порушення її стійкості та падіння інших 6-ти балок прогонової будови.

"Під час надзвичайної ситуації на Дегтярівському шляхопроводі поранених і загиблих немає. Усі служби працюють на місці інциденту, вживаються заходи з ліквідації наслідків", повідомляє телеграм-канал КМДА в суботу ввечері.

Рух транспорту на ділянці вул. Олександра Довженка планують відновити до 05:00 2 жовтня.