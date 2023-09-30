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15:14 30.09.2023

Гендиректор Укроборонпрому: якщо раніше ми просили боєприпаси комплектно, пострілами, то зараз низку номенклатури вже виготовляємо самостійно

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Гендиректор Укроборонпрому: якщо раніше ми просили боєприпаси комплектно, пострілами, то зараз низку номенклатури вже виготовляємо самостійно

Генеральний директор АТ "Українська оборонна промисловість" (раніше держконцерн "Укроборонпром") Герман Сметанін заявив, що на сьогодні у нас є доволі широка номенклатура виробів, які Україна виробляє самостійно.

"На жаль, обсяги цього виробництва дещо відстають від виробничих потужностей країни-агресора, але ми з кожним днем... збільшуємо обсяги виробництва", - сказав він на панельній дискусії в рамках міжнародного Форуму оборонних індустрій.

Сметанін також зазначив, що паралельно "Українська оборонна промисловість" працює над тим, щоб можна було зменшувати обсяги отримання матеріально-технічної допомоги боєприпасами, обсяги їх закупівель.

"Будемо сподіватися, що ці темпи будемо підтримувати з кожним днем. Будемо раді допомозі у виробничій кооперації. Тому що якщо ми на початку повномасштабного вторгнення просили боєприпаси загалом - комплектно, пострілами, то сьогодні частину номенклатури вже виготовляємо самостійно", - наголосив він.

Як зазначив Сметанін, до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну більшість номенклатур мін і артилерійських снарядів підприємства української промисловості серійно не виробляли, що стало великим викликом.

Нині ж, за словами гендиректора, над низкою мінометних пострілів і артилерійських снарядів уже триває робота в тісній кооперації з країнами-партнерами.

"Дуже вдячні вам за допомогу в налагодженні серійного виробництва. Для нас найбільшим викликом була розробка, оскільки вона займає тривалий час, але наші інженери, конструктори, технологи змогли скоротити цей час на освоєння виробництва, запустити його. На сьогодні перед нами стоїть виклик масштабування", - зазначив Сметанін.

Він зазначив, що президент України, Офіс президента, Мінстратегпром і МЗС активно працюють над тим, щоб "Українська оборонна промисловість" могла отримувати через кооперацію компоненти і нарощувати власне виробництво.

Теги: #укроборонпром #сметанін

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