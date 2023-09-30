Події

10:27 30.09.2023

Залучити іноземні кампанії до виробництва зброї в Україні є короткостроковою і стратегічною метою країни - Шмигаль

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Залучити іноземні кампанії до виробництва зброї в Україні є короткостроковою і стратегічною метою країни - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що посилення співробітництва з іноземними виробниками та залучення іноземних кампаній до виробництва зброї в Україні є короткостроковою і стратегічною метою країни.

"Хочу подякувати урядам наших союзників і оборонним компаніям, з якими ми співпрацюємо, які постачають нам багато різної номенклатури. Наша і короткострокова, і стратегічна мета - це посилити співпрацю між українськими та іноземними виробниками, а також залучити іноземні кампанії до виробництва зброї в Україні", - сказав Шмигаль на Форумі оборонних індустрій у суботу.

Прем'єр зазначив, що всі розуміють ризики, але також усі мають розуміти, що Україна стане новим центром виробництва військової продукції в Європі.

Шмигаль зазначив, що на сьогодні Україна вже співпрацює з країнами-партнерами щодо відновлення західної військової техніки, а також обговорюється створення в Україні замкненого циклу виробництва озброєння, боєприпасів та їхніх елементів.

"Ми створюємо спільні підприємства та сервісні центри, що допомагає поступово інтегрувати український оборонно-промисловий комплекс в оборонно-промислове середовище країн-партнерів. Але нам потрібно більше", - додав прем'єр.

Теги: #опк #зброя #шмигаль

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