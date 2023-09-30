Події

09:51 30.09.2023

Румунія перевіряє можливе порушення свого повітряного простору безпілотниками

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Румунія перевіряє можливе порушення свого повітряного простору під час атаки РФ на дунайські порти України в ніч на суботу, повідомляє Digi24.

"Міністерство оборони підтверджує, що армійська радіолокаційна система спостереження вказала на можливе несанкціоноване проникнення в національний повітряний простір, при цьому сигнал було виявлено на шляху до міста Галац. Увечері в п'ятницю, до опівночі, жителі повітів Галац і Тульча отримали повідомлення Ro-Alert із проханням прослідувати в укриття, оскільки існує ймовірність падіння об'єктів із повітряного простору", - йдеться в повідомленні Digi24.

Мешканці району говорять, що бачили, ніби щось падало з неба, а потім чули підозрілі звуки об'єкта, що летів на низькій висоті. Як повідомляється, пошуки можливих уламків проводяться в полі на околиці Галаца. Слідчі встановили координати пошуку, район ізольовано, правоохоронці нікого на територію не пускають.

 

Теги: #румунія #бпла

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