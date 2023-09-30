Сили оборони за добу ліквідували 470 окупантів, загальні втрати ворога перевищують 278 тис. особового складу

Сили оборони за добу ліквідували 470 окупантів, 4 танки, 12 бронемашин, 38 артсистем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб ППО, 15 безпілотників, 20 одиниць авто і спецтехніки, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України, опублікованому на фейсбук-сторінці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.09. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 278130 (+470) осіб, танків - 4691 (+4) од, бойових броньованих машин - 8984 (+12) од, артилерійських систем - 6447 (+38) од, РСЗВ - 796 (+2) од, засоби ППО - 537 (+1) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 316 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5006 (+15), крилаті ракети - 1529 (+0), кораблі / катери - 20 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 8854 (+18) од, спеціальна техніка - 932 (+2)", - зазначено у зведенні.

Дані уточнюють.