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05:09 30.09.2023

"Шатдаун" ускладнить забезпечення національної безпеки США - Блінкен

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"Шатдаун" ускладнить забезпечення національної безпеки США - Блінкен


 Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що тимчасове припинення роботи американського уряду ускладнить роботу Держдепартаменту і закликав не допускати цього. Про це він заявив під час пресконференції.
"Це явно вплине на нашу роботу. Це ускладнить усе, що ми робимо для зміцнення національної безпеки. Тому ми закликаємо Конгрес не йти на цей крок. Я не буду коментувати особливості можливих законодавчих заходів. Це залежить від членів Конгресу. Але я можу просто сказати як загальну пропозицію, що зупинки не повинно статися", - сказав Блінкен.
Однак, на випадок, якщо "шатдаун" станеться, за словами держсекретаря, Держдепартамент вживе всіх можливих кроків, "щоб переконатися, що ми, принаймні, виконуємо свої функції із захисту національної безпеки".
Як повідомлялося, крайній термін, коли конгрес має схвалити заходи щодо фінансування уряду на 2024 фінансовий рік, - 30 вересня. Якщо до цього заходів не буде ухвалено, уряду США загрожує припинення роботи федеральних органів влади в жовтні.
Відсутність фінансування уряду ("шатдаун") може негативно позначитися на наданні США військової допомоги та постачанні зброї Україні, заявив представник Білого дому Джон Кірбі.

Теги: #сша #блинкен #шатдаун

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