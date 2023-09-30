Окупанти за минулий день 25 разів обстріляли прикордоння Сумської області

Окупанти за минулий день 25 разів обстріляли з артилерії і мінометів 9 прикордонних населених пунктів Сумської області, повідомляють у зведенні обласної військової адміністрації в п'ятницю ввечері.

"Протягом дня росіяни здійснили 25 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 116 вибухів. Обстрілу зазнали Краснопільська, Юнаківська, Хотинська, Великописарівська, Есманська, Шалигинська, Білопільська, Путивльська, Миколаївська громади", - йдеться у зведенні.

Ворог бив із мінометів і артилерії по Есманській громаді - 18 вибухів, Шалигинській - 6, Миколаївській - 8, Великописарівській - 8, Хотинській - 13, Краснопільській - 21, Юнаківській - 7 вибухів, і на територію Путивльської громади було скинуто 4 міни.

Крім того, по Білопільській громаді росіяни відкрили вогонь із танка, артилерії, станкового гранатомета та мінометів, було зафіксовано 31 вибух.