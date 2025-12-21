Росія випустила близько 1300 ударних дронів, майже 1200 КАБ та 9 ракет по Україні цього тижня - Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

За цей тиждень Росія випустила близько 1300 ударних дронів, майже 1200 керованих авіаційних бомб (КАБ) та дев’ять ракет різних типів по Україні, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Особливо постраждала Одещина та наш південь. Наші служби продовжують роботу, щоб повернути нормальність життя в регіони", - написав він у телеграм у неділю.

Президент зазначив, що протидія російському терору відбувається на різних рівнях.

"Цього тижня є важливе рішення про фінансову безпекову гарантію для України – надання Єврорадою 90 млрд євро на 2026–2027 роки, також значні пакети допомоги від Норвегії та Японії, є домовленість із Португалією про співвиробництво морських дронів. Продовжують працювати й переговорні команди України та США над шляхами завершення цієї війни достойним миром. І як потрібно працюють наші далекобійні санкції проти Росії. Агресор має розуміти, що війна не приносить дивідендів, а завжди повертається туди, звідки прийшла", - написав Зеленський.