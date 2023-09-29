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23:21 29.09.2023

Харків'янин виманював у людей гроші під виглядом евакуаційних перевезень

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Харків'янин виманював у людей гроші під виглядом евакуаційних перевезень

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури Харкова затримали раніше судимого 34-річного чоловіка, який видурював у людей гроші, обіцяючи їм евакуацію з небезпечних територій, йому інкримінується шахрайство з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно (ч. 3 ст. 190 КК України).
"Стороною обвинувачення готується клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - повідомляє прес-служба Харківської облпрокуратури.
За даними слідства, підозрюваний, побачивши пароль знайомої від її особистої сторінки у Facebook, запам'ятав його і вирішив використати профіль жінки у власних цілях. Зайшовши на її сторінку, він розмістив від її імені оголошення про вивезення людей з деокупованих територій і територій, де ведуться активні бойові дії. Він пропонував довезти людей до країн Євросоюзу або в більш безпечні регіони нашої держави. За свої "послуги" він просив від 3 тис.грн до 14 тис.грн. Насправді отримавши гроші на картку, чоловік блокував людей, які їх переказали.
Від дій підозрюваного постраждали 8 осіб із Херсонської, Дніпропетровської, Чернігівської та інших областей України. Загалом він зміг "заробити" на них близько 40 тис. грн.

Правоохоронці перевіряють причетність підозрюваного до інших аналогічних злочинів і встановлюють усіх потерпілих.

Теги: #україна #шахрай #харківська_область

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