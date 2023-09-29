Сім країн ЄС замовили боєприпаси в рамках програми з надання допомоги Україні

Сім країн Європейського Союзу замовили боєприпаси відповідно до знакового плану закупівель ЄС, покликаного доставити в Україну терміново необхідні артилерійські снаряди і поповнити виснажені західні запаси, повідомляє Reuters з посиланням на Європейське оборонне агентство.

"Замовлення, розміщені за контрактами, погодженими Європейським оборонним агентством (EDA), стосуються 155-мм артилерійських снарядів - одного з найважливіших боєприпасів у війні на виснаження між українськими військами та російськими загарбниками. Цю схему було розроблено в рамках плану вартістю щонайменше 2 млрд євро, запущеного в березні з метою постачання в Україну мільйона снарядів і ракет упродовж року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що досі оборонні закупівлі були здебільшого прерогативою 27 окремих держав-членів блоку.

"Сім держав-членів уже розмістили замовлення на 155-мм боєприпаси в рамках прискореної процедури EDA. Найближчими тижнями і місяцями можуть з'явитися додаткові замовлення, наприклад, для поповнення національних запасів", - сказано у відповіді EDA на запит Reuters.

У EDA відмовилися назвати країни і розмір замовлень, заявивши, що більша частина інформації є конфіденційною.

У відповідь на запити агентства Reuters Литва і Люксембург повідомили, що вони входять до цих семи країн.