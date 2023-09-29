Події

18:38 29.09.2023

США й Україна розроблять план спільного виробництва зброї - Єрмак

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США й Україна розроблять план спільного виробництва зброї - Єрмак

США і Україна розроблять план спільного виробництва зброї, включно з ППО, заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак на зустрічі з журналістами у п'ятницю.

"Є дуже фундаментальне рішення, яке почне реалізовуватися дуже і дуже скоро. Думаю, що дуже скоро до нас прибудуть фахівці, які розроблятимуть конкретний план щодо власного виробництва всього (зброї - ІФ-У), що потрібно", - сказав він.

Насамперед, за словами Єрмака, це стосується засобів ППО.

"Приїде (в Україну - ІФ-У) делегація. Буде зустріч американської та української делегацій для розробки спільних планів щодо виробництва в Україні зброї", - зазначив глава Офісу президента.

Теги: #сша #україна #зброя #виробництво

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