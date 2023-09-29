Росіяни завдали авіаудару по Херсону, Бериславу та Ольгівці

Російські окупаційні війська атакували Херсонську область ракетами: в житловому кварталі Херсона повністю знищено заклад громадського харчування, по дві керовані авіабомби скинули на Берислав і Ольгівку, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Близько 16:40 окупанти атакували ракетою житловий квартал міста. Внаслідок ворожого вогню вщент знищено заклад громадського харчування", - написав Прокудін, додавши до посту відео з місця руйнування - стіни будівлі зруйновано, поряд величезна воронка.

"Також по дві керовані авіабомби окупанти скинули на Берислав та Ольгівку. Інформація про руйнування та потерпілих уточнюється", - додав очільник Херсонської ОВА.