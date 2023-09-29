Агентство відновлення впроваджує модель design&build для проєктів захисних укриттів

Державне агентство відновлення і розвитку інфраструктури використовує модель design&build (проєктуй і будуй) для проєктів захисних укриттів, впроваджуючи додаткові інструменти контролю, повідомив глава агентства Мустафа Найєм в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Модель "проєктуй-будуй" є в усьому світі. Це так звана "Жовта книга FIDIC", за якою працюють багато країн, це звичайна практика. Тут головним є питання контролю та звітності. Ми наразі впроваджуємо додаткові інструменти контролю на етапі проєктування і будівництва", - сказав Найєм.

У моделі "проєктуй-будуй" одна компанія замовляє і реалізує проект.

"Ми залишаємо за собою право рецензії на експертизу таких проєктів. У разі виникнення протиріччя це вже питання буде і до підрядника, і до проєктанта, і, звичайно, до експерта, який підписав цю експертизу", - сказав Найєм.

За його словами, вже зараз за цією моделлю реалізуються проєкти будівництва захисних укриттів різного ступеня для електричних підстанцій.

"Здебільшого інформація про проєкти є конфіденційною, це один із найбільших і найважливіших проєктів Агентства. У проєктів досить стислі терміни реалізації. Ми заздалегідь орієнтували підрядників, що в разі сумнівів будемо робити рецензію на всі експертизи", - повідомив він.