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15:56 29.09.2023

У Києві з 2 жовтня скоротять інтервали руху поїздів метро

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У Києві з 2 жовтня скоротять інтервали руху поїздів метро

Інтервали між поїздами столичного метрополітену буде зменшено з понеділка, 2 жовтня, у будні дні і в години пік, і між ними, повідомляють на сторінці КП "Київський метрополітен" у фейсбуці.

"Середній проміжок часу між поїздами в годину пік становитиме 02:30 - 03:00 хв., у між пік час очікування поїзда - 05:00 - 05:30 хв. Інтервали у вихідні дні наразі залишаються без змін, поїзд прибуватиме кожні 6-7 хвилин", - ідеться в повідомленні.

Таке рішення було ухвалено, оскільки у вересні середньодобові перевезення в будні дні становили понад 800 тисяч пасажирів, а у вихідні - понад 500 тисяч. Однак, як зазначають у комунальному підприємстві, це досить низький показник для інфраструктури київського метрополітену.

Під час оголошення сигналу "повітряна тривога" рух поїздів, як і раніше, здійснюватиметься лише на підземних ділянках, а на наземній - призупинятиметься. Усі 46 підземних станцій працюють у режимі укриття цілодобово.

Теги: #київ #метрополітен #інтервал

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