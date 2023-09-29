На Авдіївському КХЗ "Метінвесту" після ударів ракетами з боку окупантів і пожежі побоюються погіршення екоситуації

ПрАТ "Авдіївський коксохімічний завод" (АКХЗ), що входить до групи "Метінвест" та перебуває в режимі холодної консервації з травня 2022 року, 28 вересня зазнало чергової терористичної атаки ракетами з боку російських окупантів, унаслідок чого на підприємстві спалахнула пожежа, яку частково вдалося локалізувати до ранку п'ятниці.

Згідно з інформацією "Метінвест Авдіївка" на фейсбук-сторінці, 28 вересня російська армія знову завдала авіаційних ударів по території Авдіївського коксохіму. Бомби влучили в цех уловлювання підприємства, почалася пожежа.

"На щастя, ніхто зі співробітників заводу не постраждав, але через постійні обстріли, відсутність спецтехніки та рятувальників ДСНС у місті пожежу вдалося частково локалізувати лише під ранок, 29 вересня. Через хімічний склад продуктів горіння черговий терористичний акт росіян може вплинути на екологічну ситуацію в регіоні. Оцінити екологічний вплив через масовані ворожі атаки наразі неможливо", - констатовано в повідомленні.

Водночас наголошується, що колектив АКХЗ продовжує перебувати на проммайданчику і робить усе, щоб максимально убезпечити жителів міста і зберегти підприємство.

Як повідомлялося, російські війська двома ракетами завдали удару по території АКХЗ у м. Авдіївка Донецької області вдень у четвер, 28 вересня, повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"Близько 13:10 окупанти завдали авіаракетного удару двома ракетами. Одна з ракет влучила в склад зберігання нафталіну, горять залишки. Без постраждалих", - розповів Барабаш у коментарі "Суспільне Донбас" у четвер.

АКХЗ перебуває в режимі холодної консервації з травня 2022 року. "Метінвест" раніше евакуював частину обладнання і транспортні засоби на інші підприємства групи. Зокрема, були перевезені залізничні вагони АКХЗ.

АКХЗ - найбільший коксохімічний завод Європи, основний виробник коксу в Україні.

АКХЗ входить до групи "Метінвест", основними акціонерами якої є ПрАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ, Донецьк) (71,24%) і група компаній "Смарт-холдинг" (23,76%).

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".