У НАУ закликають уряд не реорганізовувати вишу

У Національному авіаційному університеті (НАУ) закликають уряд зупинити розгляд проєкту розпорядження про реорганізацію вишу.

"Прийнято рішення щодо підготовки звернення до президента, голови Верховної Ради, прем'єр-міністра, міністра освіти і науки щодо недопущення знищення шляхом реорганізації потужного авіаційного закладу освіти України, який постійно посідає провідні позиції в українських та світових рейтингах ЗВО, та позбавлення його статусу національного", - ідеться в повідомленні пресслужби вишу за результатами загальноуніверситетських зборів.

Зокрема, у НАУ закликають зупинити розгляд Кабміном проєкту розпорядження "Про реорганізацію Національного авіаційного університету", а також направити зазначений проєкт до трудових колективів вишу та Льотної академії НАУ для демократичного розгляду та погодження.

"Із залученням відповідних фахівців здійснити комплексне вивчення можливих наслідків реорганізації та обґрунтованих висновків щодо доцільності реорганізації у запропонованому проєктом вигляді", - йдеться у зверненні.

Раніше українські ЗМІ повідомляли про плани уряду найближчим часом розглянути розпорядження про реорганізацію НАУ. Проєктом розпорядження передбачено поділ НАУ на дві структури: Державний університет "Київський авіаційний інститут" (історична назва НАУ) та окремого навчального закладу під назвою Українська державна льотна академія (м. Кропивницький). Ці два заклади мають стати ключовими центрами розвитку авіаційної галузі в Україні, зокрема з підготовки пілотів, розроблення нових дизайнів та введення в експлуатацію інноваційних безпілотних літальних апаратів (БПЛА), підтримки української військової промисловості. Проєкт розпорядження внесено на розгляд уряду з ініціативи віцепрем'єр-міністра Михайла Федорова.

У 2011 році Льотна академія за розпорядженням Кабміну увійшла до структури НАУ й отримала назву "Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету".

Як повідомлялося, 28 липня міністр освіти і науки України Оксен Лісовий підписав наказ про оголошення догани ректору НАУ Максиму Луцькому. Підставою для догани стало порушення законодавства про освіту й вимог контракту.