МЗС України у відповідь на заяву Орбана: Україна не змінювала свою територію в межах міжнародно визнаних кордонів

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи слова прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо невизначеності розміру території України, щоб прийняти її до ЄС, наголосив, що Україна не змінювала свою територію в межах міжнародно визнаних кордонів.

"Позитивно відзначаємо, що прем‘єр-міністр Угорщини турбується про вступ України в Європейський Союз. Інформуємо, що Україна не змінювала своєї території в межах міжнародно визнаних кордонів", - написав Ніколенко у фейсбуці.

Як повідомляє Reuters, раніше Орбан заявив, що восени розпочнуться переговори в Брюсселі щодо вступу України до ЄС, і партнери "не можуть уникнути питання, чи можуть вони серйозно розглянути питання про членство країни, яка перебуває у стані війни".

"Ми не знаємо, наскільки велика територія цієї країни, оскільки війна все ще триває, ми не знаємо, наскільки велике її населення, оскільки вони тікають. Прийняти країну в ЄС, не знаючи її параметрів. Це було б безпрецедентно", - сказав Орбан.