Події

13:22 29.09.2023

Заступниця голови лікарської комісії на Львівщині намагалася з'їсти хабар, який вимагала у військовослужбовця

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Заступниця голови лікарської комісії на Львівщині намагалася з'їсти хабар, який вимагала у військовослужбовця

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали посадовців медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) та міської лікарні у Львівській області за вимогу хабара у військовослужбовця.

"Працівники ДБР у взаємодії з СБУ викрили злочинну групу з-поміж посадовців Самбірської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) та Турківської міської лікарні. Вони вимагали хабар у військовослужбовця за встановлення другої групи інвалідності його батькові, що давало б змогу завершити службу", - йдеться в повідомленні ДБР у телеграмі в п'ятницю.

За інформацією ДБР, голова Самбірської МСЕК і керівники лікарсько-консультативної комісії Турківської міської лікарні обіцяли оформити відповідні документи за $3,2 тис. "Гроші зловмисники отримували трьома траншами. Під час передачі останньої суми правоохоронці затримали у місті Турка "на гарячому" заступницю голови лікарсько-консультативної комісії", - наголошується в повідомленні.

"Під час затримання посадовиця намагалася позбутися грошей – з’їсти $100. Однак правоохоронці цьому завадили, а кошти вилучили", - розповіли в ДБР.

Як повідомляють у бюро, затримано й інших учасників злочинної групи. Під час обшуків за місцем роботи та в помешканнях фігурантів вилучено гроші та документи.

Теги: #хабар #дбр #мсек

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