МАГАТЕ схвалило резолюцію щодо негайного повернення ЗАЕС під повний контроль України

Генеральна конференція МАГАТЕ схвалила резолюцію щодо негайного повернення Запорізької АЕС під повний контроль України, повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

За її даними, запропоновану Канадою, Фінляндією і Коста-Рікою резолюцію щодо ядерної безпеки в Україні під час 67-ї сесії генеральної конференції МАГАТЕ підтримали 69 країн.

"Серед іншого, вона (резолюція - ІФ-У) закликає російську федерацію до негайного виведення всього військового та іншого неуповноваженого персоналу із ЗАЕС та повернення станції під повний контроль компетентних органів України відповідно до існуючої ліцензії, виданої Державною інспекцією ядерного регулювання України (ДІЯРУ), забезпечення безпечного та захищеного функціонування станції, для того щоб агентство здійснювало ефективне та дієве впровадження гарантій безпеки", - наголошується в повідомленні.

Міністр енергетики України Герман Галущенко подякував генеральному директору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі за зусилля, яких він докладає для врегулювання ситуації навколо окупованої ЗАЕС.

"Ми вдячні нашим партнерам, кожній країні за голос на підтримку дотримання гарантій забезпечення ядерної та радіаційної безпеки. Прийняття України до Ради керуючих МАГАТЕ, а також ухвалення резолюції, яка закликає до повернення нашої ЗАЕС під контроль України, - доказ того, що цивілізований світ - з нами", - сказав він.