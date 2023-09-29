Події

09:39 29.09.2023

Окупанти обстріляли 10 прикордонних сіл у Чернігівській та Сумській областях, без жертв - ОК "Північ"

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Окупанти обстріляли 10 прикордонних сіл у Чернігівській та Сумській областях, без жертв - ОК "Північ"

Російські окупанти обстріляли за минулу добу с. Сеньківка Чернігівського району, Медведівку, Карповичі та Бучки Новгород-Сіверського району, Єліне та Клюси Корюківського району Чернігівської області, а також села Сімейкине та Мишутине Конотопського району, Порохонь та Ходине Шосткинського району Сумської області, повідомляють на сторінці Оперативного командування "Північ" у п'ятницю вранці.

"Чернігівська область. Семенівська громада: Медведівка - 3 приходи, ймовірно міномет 120 мм. Карповичі - 10 приходів, ймовірно міномет 120 мм; 7 приходів, ймовірно міномет 82 мм; 6 приходів, ймовірно ствольна артилерія. Сновська громада: Єліне – 6 приходів, ймовірно міномет 82 мм. Клюси – 8 приходів, ймовірно міномет 120 мм. Новгород-Сіверська громада: Бучки – 8 приходів, ймовірно міномет 120 мм. Городнянська громада: Сеньківка – 13 приходів, ймовірно міномет 120 мм", - ідеться у зведенні.

"Сумська область. Конотопський район: Сімейкине – 5 приходів, ймовірно міномет 120 мм. Мишутине – 2 приходи, ймовірно міномет 120 мм. Шосткинський район: Порохонь – 3 приходи, ймовірно міномет 120 мм. Ходине – 11 приходів, ймовірно міномет 120 мм", - розповіли в ОК "Північ".

Інформації про загиблих серед місцевого населення не зафіксовано.

Усі села, що потрапили під обстріл, розташовані поблизу державного кордону з РФ (Брянська та Курська області). Загалом за добу нараховано 13 обстрілів (82 вибухи) з різних видів озброєння.

 

Теги: #війна #ок_північ

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