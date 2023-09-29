Бойовики ПВК "Вагнер" передислокуються до Бахмута у складі різних російських підрозділів - британська розвідка

Останніми тижнями сотні бойовиків, раніше пов'язаних із приватною військовою компанією ПВК "Вагнер", почали передислокуватися до України окремо і невеликими групами, воюючи на боці різних російських підрозділів, повідомляють у звіті, оприлюдненому в соціальній мережі Х (раніше - "Твіттер") Міністерства оборони Об'єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в п'ятницю вранці.

"Точний статус особового складу, що перерозподіляється, незрозумілий, але цілком імовірно, що окремих осіб було переведено до частин офіційних сил Міноборони Росії та інших ПВК. Деякі повідомлення свідчать про концентрацію ветеранів "Вагнер" навколо Бахмута: їхній досвід, імовірно, буде особливо затребуваний у цьому секторі. Багато хто буде знайомий із нинішньою лінією фронту і місцевою українською тактикою, оскільки минулої зими воювали на тій самій території", - йдеться в повідомленні.

Водночас у британській розвідці зазначають, що ПВК "Вагнер" вийшла з бойових дій на території України ще на початку червня 2023 року, тобто до невдалого заколоту 24 червня і подальшої загибелі ватажків угруповання, зокрема Євгена Пригожина, в авіакатастрофі 23 серпня.