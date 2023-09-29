Події

08:05 29.09.2023

Ворог зранку завдав ракетного удару по Миколаєву, сталася пожежа

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Російські окупаційні війська вранці в п'ятницю завдали ракетного удару по Миколаєву, сталася пожежа, повідомила пресслужба ОВА.

Вранці, 29 вересня, близько 04:13 місто Миколаїв зазнало ракетного удару. Влучення відбулося в об'єкт інфраструктури на околицях міста. Внаслідок чого сталося загоряння сухої трави, яке було ліквідовано о 06:45", - йдеться в повідомленні.

В ОВА зазначили, що більш детальну інформацію уточнюють.

Крім того, о 03:59 ворог наносив артилерійські обстріли по населеному пункту Куцурубської громади. У результаті обстрілу виникла пожежа сухої трави на відкритій території житлового сектору. Пожежу було ліквідовано, без жертв, постраждалих і руйнувань.

Також 28 вересня о 08:12 ворог наносив артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

"Сьогодні, 29 вересня, у Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч пройшли відносно спокійно", - підсумували в ОВА.

 

 

 

Теги: #обстріли #миколаївська_область

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