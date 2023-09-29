АРМА запускає аудит обґрунтованості незапланованих витрат управителів

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) запускає масштабний аудит обґрунтованості заявлених витрат управителів заарештованим майном, повідомила пресслужба АРМА.

В АРМА пояснили, що цей крок зумовлений низкою листів від управителів (зокрема, від ТОВ "Нафтогазенергія"), які просять Агентство узгодити багатомільйонні планові грошові видатки, що перевищують очікуваний розмір грошових витрат.

У пресслужбі відомства зазначили, що керівництво АРМА до 2023 року могло узгоджувати додаткові витрати управителів, які сягали десятків мільйонів гривень, через що бюджет недоотримував кошти.

"Національне агентство вживає ґрунтовних заходів щодо контролю витрат за всіма затвердженими договорами управління. Орган не може не піти на цей крок, вважаючи запропоновані суми непідтвердженими. До аудиту ми також залучимо правоохоронні органи, які дадуть юридичну оцінку цим фактам і проведуть об'єктивне розслідування", - заявила голова АРМА Олена Дума.