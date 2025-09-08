Генпрокурор: більше третини перевірених справ щодо бізнесу закриті

Фото: https://www.facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv/

Після аудиту понад 23 тис. кримінальних справ щодо бізнесу 35% проваджень закриті через відсутність складу чи події злочину, зазначає генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Я обіцяв, що підхід прокуратури до бізнесу буде чесним і справедливим. І сьогодні цифри це підтверджують. Проведено аудит понад 23 тисяч кримінальних проваджень щодо бізнесу. За його результатами у 35% проваджень прийнято рішення про закриття", - повідомив генпрокурор в телеграм-каналі в понеділок.

Він пояснив, що причина закриття справ - відсутність об’єктивних даних щодо складу та події кримінального правопорушення, а отже і судової перспективи.

"Це масштабна робота, мета якої — захист чесних підприємців і притягнення до відповідальності тих, хто справді порушує закон. Мій меседж простий: перед законом усі рівні. Немає "своїх" і "чужих". Якщо ви працюєте чесно, ми вас захистимо", - наголосив Кравченко.

Генпрокурор зазначив, що бізнес давно чекав гарантій захисту і можливості прямої комунікації з прокуратурою. Саме для цього, за словами Кравченка, створений портал "СтопТиск".

"Це не формальність: кожне повідомлення опрацьовується, реакція буде швидкою і справедливою. Я особисто стежу за його роботою. Це ефективний спосіб забезпечити чесний діалог між прокуратурою та бізнесом", - резюмував він.