Зеленський доручив МЗС і ОП провести аудит роботи з партнерами в рамках оборонних коаліцій

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками Міністерства закордонних справ і Офісу президента, та доручив провести аудит роботи з партнерами в рамках оборонних коаліцій.

"Доручив провести аудит роботи з партнерами в рамках оборонних коаліцій, коаліцій стійкості всіх наших домовленостей. Все має працювати. І також, до речі, визначити конкретних відповідальних за кроки на основних наших напрямках", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у п'ятницю.

Він повідомив про "конкретний проєкт з партнерами", і конкретна людина має відповідати за успіх цього проєкту.

Як повідомлялося раніше, Зеленський провів нараду з командою Кабінета міністрів, Офісу президента та секретарем РНБО Рустемом Умєровим, і доручив оновити план зовнішньополітичної роботи на час до кінця року.