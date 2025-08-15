Інтерфакс-Україна
Події
19:04 15.08.2025

Зеленський доручив МЗС і ОП провести аудит роботи з партнерами в рамках оборонних коаліцій

1 хв читати
Зеленський доручив МЗС і ОП провести аудит роботи з партнерами в рамках оборонних коаліцій

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками Міністерства закордонних справ і Офісу президента, та доручив провести аудит роботи з партнерами в рамках оборонних коаліцій.

"Доручив провести аудит роботи з партнерами в рамках оборонних коаліцій, коаліцій стійкості всіх наших домовленостей. Все має працювати. І також, до речі, визначити конкретних відповідальних за кроки на основних наших напрямках", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у п'ятницю.

Він повідомив про "конкретний проєкт з партнерами", і конкретна людина має відповідати за успіх цього проєкту.

Як повідомлялося раніше, Зеленський провів нараду з командою Кабінета міністрів, Офісу президента та секретарем РНБО Рустемом Умєровим, і доручив оновити план зовнішньополітичної роботи на час до кінця року.

 

Теги: #оборона #аудит #зеленський

