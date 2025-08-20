Кабмін схвалив створення Комісії з проведення аудиту діяльності АРМА

Кабінет міністрів України схвалив пропозиції щодо створення Комісії з проведення незалежного зовнішнього оцінювання (аудиту) діяльності Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Як повідомив в телеграм-каналі народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), по результатам рішення: формується Комісія для проведення незалежного аудиту ефективності роботи АРМА; Секретаріат Кабміну має за 10 днів підготувати перелік міжнародних партнерів, які останні 3 роки допомагали Україні у сфері боротьби з корупцією, реформ правоохоронних органів, виявлення і управління активами; Міністерство закордонних справ та Міністерство юстиції мають звернутися до цих партнерів із запрошенням подати кандидатів до складу Комісії; Мін’юст протягом 7 днів після отримання пропозицій підготує проект рішення уряду про затвердження персонального складу Комісії.

Як повідомлялося, 30 липня Кабінет міністрів звільнив голову Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олену Думу.