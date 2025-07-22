Інтерфакс-Україна
Події
11:13 22.07.2025

РФ планує витратити близько $1,1 трлн на переозброєння до 2036 року - Буданов

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РФ планує витратити близько $1,1 трлн на переозброєння до 2036 року - Буданов
Фото: https://t.me/DIUkraine/

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) Кирило Буданов повідомив про плани РФ витратити близько $1,1 трлн на переозброєння до 2036 року, що має стати наймасштабнішою програмою озброєння з часів розпаду СРСР, інформує телеграм-канал відомства у вівторок.

"Відбувається тотальна мобілізація політики, економіки та суспільства рф для готовності до майбутньої масштабної війни", — сказав Буданов на панельній дискусії під час щорічної наради послів України "Розвідка, безпека, дипломатія: спільна стратегія перемоги".

За його словами, у межах військової реформи в РФ уже створено два нові військові округи, а також заплановано формування нових дивізій, з’єднань і військових частин.

"Росія прагне зруйнувати поточний безпековий і економічний порядок. Для цього москва нарощує присутність в Африці, насамперед використовуючи для цього свої проксі-сили: ПВК "Вагнер" та "Африканський корпус", а також підтримує авторитарні режими й терористичні організації по всьому світу", — розповів Буданов.

Також росіяни намагаються проводити гібридні інформаційні та кібероперації на території інших держав, через підконтрольні ЗМІ та лідерів думок втручаються у цивілізований демократичний процес, відзначив він.

"Москва має на меті нав’язати країнам власне бачення майбутнього устрою світу, де великі держави, передусім РФ, володіють усією повнотою влади, монополією на всі критичні ресурси і в закритому колі вирішують долю світу", — наголосив керівник ГУР.

Буданов під час заходу подякував українському дипломатичному корпусу за якісну роботу з організації міжнародної підтримки України, а також за ефективну взаємодію з ГУР, зокрема під час спільних операцій з евакуації українських громадян із зон небезпеки.

Теги: #витрати #буданов #гур #рф

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