США витратили близько чверті ракет ПРО THAAD під час відбиття ракетних ударів Ірану по Ізраїлю - ЗМІ

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Збройні сили США витратили близько 25% запасів ракет для систем ПРО THAAD під час ірано-ізраїльського конфлікту, повідомляє в понеділок CNN з посиланням на джерела.

За даними телеканалу, американські військові під час відбиття ракетних ударів Ірану по Ізраїлю задіяли дві з семи наявних систем THAAD. За словами співрозмовників CNN, США витратили близько 100-150 протиракет.

CNN зазначає, що "використання такої великої кількості ракет-перехоплювачів у такий короткий термін виснажило дорогий актив і свідчить про дефіцит поставок". За даними телеканала, торік американський ВПК виробив лише 11 нових систем THAAD, а згідно з бюджетним кошторисом Пентагону на 2026 рік, у поточному фінансовому році очікують отримання ще лише 12.

Ізраїль 13 червня розпочав військову операцію проти Ірану, метою якої декларувалося знищення ядерної програми Ірану. У відповідь Іран почав завдавати ударів по Ізраїлю.

Потім, 22 червня, США завдали ударів по трьох ядерних об'єктах в Ірані: у Фордо, Ісфагані та Натанзі. Згодом президент США Дональд Трамп оголосив перемир'я, з яким погодилися Іран та Ізраїль.

Система THAAD здатна перехоплювати балістичні ракети середньої і меншої дальності швидкістю від 2700 до 2800 м/с; дальність і висота перехоплення - до 200 км. Кожна батарея оснащена 6 пусковими установками і 48 ракетами-перехоплювачами.