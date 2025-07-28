Інтерфакс-Україна
Події
11:42 28.07.2025

США витратили близько чверті ракет ПРО THAAD під час відбиття ракетних ударів Ірану по Ізраїлю - ЗМІ

1 хв читати
США витратили близько чверті ракет ПРО THAAD під час відбиття ракетних ударів Ірану по Ізраїлю - ЗМІ
Фото: Getty Images

Збройні сили США витратили близько 25% запасів ракет для систем ПРО THAAD під час ірано-ізраїльського конфлікту, повідомляє в понеділок CNN з посиланням на джерела.

За даними телеканалу, американські військові під час відбиття ракетних ударів Ірану по Ізраїлю задіяли дві з семи наявних систем THAAD. За словами співрозмовників CNN, США витратили близько 100-150 протиракет.

CNN зазначає, що "використання такої великої кількості ракет-перехоплювачів у такий короткий термін виснажило дорогий актив і свідчить про дефіцит поставок". За даними телеканала, торік американський ВПК виробив лише 11 нових систем THAAD, а згідно з бюджетним кошторисом Пентагону на 2026 рік, у поточному фінансовому році очікують отримання ще лише 12.

Ізраїль 13 червня розпочав військову операцію проти Ірану, метою якої декларувалося знищення ядерної програми Ірану. У відповідь Іран почав завдавати ударів по Ізраїлю.

Потім, 22 червня, США завдали ударів по трьох ядерних об'єктах в Ірані: у Фордо, Ісфагані та Натанзі. Згодом президент США Дональд Трамп оголосив перемир'я, з яким погодилися Іран та Ізраїль.

Система THAAD здатна перехоплювати балістичні ракети середньої і меншої дальності швидкістю від 2700 до 2800 м/с; дальність і висота перехоплення - до 200 км. Кожна батарея оснащена 6 пусковими установками і 48 ракетами-перехоплювачами.

Теги: #thaad #витрати #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:45 28.07.2025
Литва витратила понад $2 млрд на закупівлі зброї у США

Литва витратила понад $2 млрд на закупівлі зброї у США

11:05 28.07.2025
США можуть скоротити військовий контингент у Європі на 30% - ЗМІ

США можуть скоротити військовий контингент у Європі на 30% - ЗМІ

08:47 28.07.2025
Мерц прокоментував укладення торгівельної угоди США та ЄС

Мерц прокоментував укладення торгівельної угоди США та ЄС

21:15 27.07.2025
США та ЄС уклали торговельну угоду – ЗМІ

США та ЄС уклали торговельну угоду – ЗМІ

06:41 27.07.2025
Таїланд та Камбоджа погодилися швидко досягти перемир'я - Трамп

Таїланд та Камбоджа погодилися швидко досягти перемир'я - Трамп

11:13 22.07.2025
РФ планує витратити близько $1,1 трлн на переозброєння до 2036 року - Буданов

РФ планує витратити близько $1,1 трлн на переозброєння до 2036 року - Буданов

14:35 16.07.2025
Понад 91 млн грн витратили 18-річні українці за програмою "єКнига" - УІК

Понад 91 млн грн витратили 18-річні українці за програмою "єКнига" - УІК

20:12 27.06.2025
США витратили 15-20% свого світового запасу протиракет до комплексу THAAD всього за 11 днів ірано-ізраїльскої війни - ЗМІ

США витратили 15-20% свого світового запасу протиракет до комплексу THAAD всього за 11 днів ірано-ізраїльскої війни - ЗМІ

21:15 22.06.2025
В НАТО досягли домовленостей збільшити витрати на оборону до 5% ВВП

В НАТО досягли домовленостей збільшити витрати на оборону до 5% ВВП

09:58 05.06.2025
У Брюсселі міністри оборони НАТО визначать показники витрат на оборону, які будуть схвалені лідерами на саміті в Гаазі

У Брюсселі міністри оборони НАТО визначать показники витрат на оборону, які будуть схвалені лідерами на саміті в Гаазі

ВАЖЛИВЕ

Значні дощі та грози очікуються в більшості областей України у вівторок, місцями град і шквали

Зеленський анонсував розмови з партнерами щодо фінансування дронів

ППО знешкодила 311 з 331 дронів і ракет, випущених вночі окупантами

Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців

Сили оборони звільнили Кіндратівку на Сумщині

ОСТАННЄ

Значні дощі та грози очікуються в більшості областей України у вівторок, місцями град і шквали

У Києві затримано ще шістьох посадовців – фігурантів схем з розкрадання понад 2,5 млн грн

Сибіга закликав МКС видати ордери на арешт усіх винних у навмисному вбивстві українських військовополонених в Оленівці

Сьогодні в Україні вперше відзначається День скорботи за військовими та цивільними, які загинули в полоні

Хакери повністю знищили базу даних перельотів російського "Аерофлоту"

Набуття чинності законом про реформу АРМА забезпечує фінансування близько EUR600 млн за програмою Ukraine Facility

"Апартель Східниця" отримав п'ять зірок

На Буковині сталася смертельна ДТП за участю поліцейської

Негода знеструмила 459 населених пунктів у шести областях, "Укренерго" просить ощадливо споживати е/е

Понад 90% опитаних у "Києві Цифровому" підтримують дозвіл перевозити собак в метро

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА