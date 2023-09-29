Справедливий і стійкий мир для України має бути заснований на статуті ООН

Державний секретар США Ентоні Блінкен США заявив, що США та інші країни Заходу хочуть для України справедливого і стійкого миру, який має бути заснований на статуті ООН, повідомила пресслужба Державного департаменту США.

"Справедливий (мир - ІФ-У) у тому сенсі, що він відображатиме основні принципи, які лежать в основі Статуту ООН - територіальна цілісність, суверенітет, незалежність України", - розповів Блінкен в інтерв'ю The Atlantic.

При цьому стійкий мир, на його думку, означає, що після закінчення війни "не залишиться умов", які дають змогу цій агресії повторитися за рік, два або п'ять років.

Блінкен наголосив, що українці самі мають ухвалити фундаментальні рішення про те, яким вони хочуть бачити своє майбутнє.