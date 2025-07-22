Інтерфакс-Україна
Економіка
19:17 22.07.2025

Затверджений новий статут "Укрнафти" передбачає перехід від одноосібного до колегіального виконавчого органу – компанія

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Затверджений новий статут "Укрнафти" передбачає перехід від одноосібного до колегіального виконавчого органу – компанія

Акціонери АТ "Укрнафта" - НАК "Нафтогаз України" та Міністерство оборони України - прийняли рішення про зміну типу та перейменування компанії, а також затвердили нову редакцію статуту.

"Відтепер офіційна назва підприємства - АТ "Укрнафта", - повідомляється у пресрелізі товариства у вівторок.

Як зазначено у документі, проєкт нової редакції статуту був розроблений та поданий на затвердження акціонерам Наглядовою радою, більшість членів якої складають незалежні директори з міжнародним досвідом.

"Нова редакція статуту АТ "Укрнафта" - це ще один вагомий крок до впровадження найкращих світових практик корпоративного управління в компанії", – зазначив виконуючий обов’язки директора Юрій Ткачук.

Оновлений документ, зокрема, передбачає перехід від одноосібного виконавчого органу (директора) до колегіального (правління), чіткий розподіл повноважень між органами управління у вигляді загальних зборів акціонерів, наглядової ради та правління, а також розширення функцій та ролі Наглядової ради, що відповідає вимогам незалежного контролю.

Окрім того, нова редакція статуту передбачає норми відповідності корпоративного управління товариства стандартам OECР та рекомендаціям ЄБРР.

"Затвердження нової редакції статуту АТ "Укрнафта" є ключовим моментом у процесі трансформації, що триває у компанії, і демонструє налаштованість акціонерів та управлінської команди на сталий розвиток за принципами відповідального та професійного корпоративного управління", - наголосили у товаристві.

Як повідомлялося, чистий прибуток ПАТ "Укрнафта" за результатами 2024 року склав 16,38 млрд грн.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 544 АЗК - 461 власними і 83 в управлінні.

Товариство володіє 92 спеціальними дозволами на промислову розробку родовищ. На його балансі перебувають 1832 нафтових і 154 газових видобувних свердловин.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. В листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою наразі управляє Міноборони.

Теги: #статут #укрнафта

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