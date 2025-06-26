Інтерфакс-Україна
Події
11:54 26.06.2025

Україна закликає до реформи ООН, яка обмежить право вето у випадках агресії, геноциду та воєнних злочинів, - Сибіга

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Україна закликає до реформи ООН, яка обмежить право вето у випадках агресії, геноциду та воєнних злочинів, - Сибіга
Фото: https://mfa.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у день 80-ї річниці підписання Статуту Організації Об'єднаних Націй наголосив, що сьогодні Україна у своїй боротьбі захищає засадничі принципи організації.

"80 років тому була підписана Статут ООН, щоб забезпечити мир і гідність для всіх. Щоб жодна нація не зазнала невиправданої агресії, щоб суверенітет був священним, а мир будувався на верховенстві права. Україна стояла біля витоків ООН. Сьогодні вона стоїть на передовій, захищаючи засадничі принципи організації — завдяки нашому опору, дипломатії та непохитній рішучості нашого народу", - написав він у соцмережі Х у четвер.

Очільник МЗС зазначив, що війна Росії ведеться не тільки проти України — вона ведеться проти самих основ, на яких була побудована ООН.

"Кордон України — це кордон міжнародного права. Статут не зазнає поразки. Його зраджують. Зараз його зраджує Росія — країна, яка незаконно займає постійне місце в РБ ООН і чиї дії повністю суперечать самим критеріям членства в ООН. У цю річницю ми не святкуємо. Ми закликаємо всі миролюбні держави-члени ООН захищати Статут не словами, а діями. Як член-засновник, ми закликаємо до реформи ООН, яка насамперед обмежить право вето у випадках агресії, геноциду, воєнних злочинів та злочинів проти людяності. Міжнародне право має бути законом, а не декларацією", - наголосив Сибіга.

Теги: #статут #оон #сибіга

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