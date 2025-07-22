Акціонери «Укрнафти» затвердили новий Статут компанії
Акціонери «Укрнафти» - НАК «Нафтогаз України» та Міністерство оборони України - прийняли рішення про зміну типу та перейменування компанії, а також затвердили нову редакцію Статуту. Відтепер офіційна назва підприємства - АТ «Укрнафта».
Проєкт нової редакції Статуту був розроблений та поданий на затвердження акціонерам Наглядовою радою, більшість членів якої складають незалежні директори з міжнародним досвідом.
«Нова редакція Статуту АТ «Укрнафта» - це ще один вагомий крок до впровадження найкращих світових практик корпоративного управління в компанії», – зазначив Виконуючий обов’язки директора Юрій Ткачук.
Оновлений документ, зокрема, передбачає:
• перехід від одноосібного виконавчого органу (директора) до колегіального (правління);
• чіткий розподіл повноважень між органами управління (загальні збори акціонерів, наглядова рада, правління);
• розширення функцій та ролі Наглядової ради, що відповідає вимогам незалежного контролю;
• норми відповідності корпоративного управління стандартам OECР та рекомендаціям ЄБРР.
Затвердження нової редакції Статуту АТ «Укрнафта» є ключовим моментом у процесі трансформації, що триває у компанії, і демонструє налаштованість акціонерів та управлінської команди на сталий розвиток за принципами відповідального та професійного корпоративного управління.
"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 545 АЗК - 461 власних і 84 в управлінні.
Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".
Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.
У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.