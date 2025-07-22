Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
18:15 22.07.2025

Акціонери «Укрнафти» затвердили новий Статут компанії

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Акціонери «Укрнафти» затвердили новий Статут компанії

Акціонери «Укрнафти» - НАК «Нафтогаз України» та Міністерство оборони України - прийняли рішення про зміну типу та перейменування компанії, а також затвердили нову редакцію Статуту. Відтепер офіційна назва підприємства - АТ «Укрнафта». 

Проєкт нової редакції Статуту був розроблений та поданий на затвердження акціонерам Наглядовою радою, більшість членів якої складають незалежні директори з міжнародним досвідом. 

«Нова редакція Статуту АТ «Укрнафта» - це ще один вагомий крок до впровадження найкращих світових практик корпоративного управління в компанії», – зазначив Виконуючий обов’язки директора Юрій Ткачук. 

Оновлений документ, зокрема, передбачає:

• перехід від одноосібного виконавчого органу (директора) до колегіального (правління);

• чіткий розподіл повноважень між органами управління (загальні збори акціонерів, наглядова рада, правління);

• розширення функцій та ролі Наглядової ради, що відповідає вимогам незалежного контролю;

• норми відповідності корпоративного управління стандартам OECР та рекомендаціям ЄБРР. 

Затвердження нової редакції Статуту АТ «Укрнафта» є ключовим моментом у процесі трансформації, що триває у компанії, і демонструє налаштованість акціонерів та управлінської команди на сталий розвиток за принципами відповідального та професійного корпоративного управління.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 545 АЗК - 461 власних і 84 в управлінні.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

Теги: #статут #укрнафта

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