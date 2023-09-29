Правоохоронці встановлюють обставини смертельної ДТП за участю чотирьох автомобілів - поліція

У Києві в результаті ДТП за участю чотирьох авто загинуло двоє людей, ще двоє громадян дістали тілесні ушкодження, повідомила пресслужба столичної Національної поліції.

За даними правоохоронців, ДТП сталася 28 вересня близько 18:00 на вулиці Наумова у Святошинському районі Києва.

Попередньо відомо, що водій автомобіля "Mitsubishi lancer" не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автомобілями "Kia sorento", "Skoda fabia" та "Renault sandero".

Унаслідок ДТП водій та пасажир автомобіля "Mitsubishi lancer" загинули, водій та пасажир автомобіля "Kia sorento" отримали тілесні ушкодження.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.