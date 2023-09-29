Україна та Франція обговорили подальшу оборонну співпрацю

Міністри оборони України Рустем Умеров та Франції Себастьєн Лекорню обговорили постачання озброєння та військової техніки, двосторонні проекти з військово-технічного співробітництва, підготовку українських військовослужбовців та впровадження євроатлантичних стандартів, повідомила прес-служба Міноборони.

"Хочу подякувати пану міністру, президенту, уряду і народу Французької Республіки за непохитну підтримку України в наданні потужного пакету військової та гуманітарної допомоги, а також захист українців, змушених залишити Україну, рятуючись від російських бомбардувань", - цитує прес-служба відомства слова Умерова.

Повідомляється, що Франція вже надала Україні сучасні системи ППО SAMP/T та Crotale, артилерійські системи CAESAR, протитанкові засоби Milan, танки AMX, бронетранспортери VAB та багато іншого.

За словами Умерова, "ця допомога безумовно наближає нашу перемогу".

Лекорню, у свою чергу, наголосив на важливості продовження допомоги Україні країнами-партнерами у довгостроковій перспективі, зосередивши увагу на передачі зброї та військової техніки, тренуванні українських військовослужбовців та спільного оборонного виробництва.

"Перше – це передача зброї. Ми продовжуватимемо передавати зброю Україні. Друга частина нашої підтримки – це навчання солдатів. Ми виконали наші цілі до кінця року. Понад сім тисяч українських солдатів були навчені у Франції (на французькій території чи Польщі). Це було або якесь загальне навчання, або спеціалізоване. Я хотів би повідомити, що навчання продовжуватимуться в тому ж обсязі. Третє питання більш стратегічне і стосується нашої здатності щось спільно виробляти для потреб України", - зазначив голова Міноборони Франції.

Також у рамках візиту міністра ЗС Франції до України відбулося підписання Меморандуму про наміри щодо співробітництва між Державним підприємством Міноборони України "Агентство оборонних закупівель" та Генеральною дирекцією з озброєння (DGA) (Франція).

Зазначається, що документ передбачає безстроковість співробітництва та створює нормативно-правову базу для укладання контрактів. Це також сприятиме поглибленню військово-технічного співробітництва, у тому числі у сфері розвитку спільних високотехнологічних проектів на користь забезпечення оборони обох країн.