Корнієнко: Цитовані у ЗМІ нібито мої слова про "тестування переходу з парламентсько-президентської республіки на президентську" не відповідають суті сказаного на форумі

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявляє, що поширювані в інформаційному просторі нібито його слова про "тестування моделі переходу від парламентсько-президентської держави до президентської" не відповідають суті сказаного ним на форумі "Диригенти змін".

"Пропоную розібратися з хвилею в інформпросторі щодо нібито моїх слів про "тестування переходу з парламентсько-президентської на президентську республіку" під час виступу на форумі "Диригенти змін", - написав Корнієнко у фейсбуці в четвер.

Перший віцеспікер процитував свою відповідь на запитання про державний устрій України: "Що я думаю про державний устрій... Я думаю, що ми останні 600 днів тестуємо зсув нашої парламентсько-президентської моделі в бік більш сильного президента. Тому що завжди була дискусія. У нас ця парламентсько-президентська модель за змінами 2005-2006 року, які набули чинності у 2006 році. Вона з умовно сильним президентом. Він сильний, але, наприклад, наша модель порівняно з Польщею та Литвою, він слабший. Президент не призначає уряд у нас. Президент не призначає міністрів. Міністрів узагалі призначає коаліція безпосередньо... І управління всередині уряду відбувається законними/підзаконними актами. Це досить великі виклики".

За словами Корнієнка, після війни цей виклик належить подолати і домовитися всередині суспільства, яка модель державного устрою підійде Україні. Він навів кілька можливих варіантів: "Залишити як було (воно буде як і було); посилити президента (це зміни до Конституції певні, вони вносяться парламентом або навіть референдумом); послабити президента (перейти повністю в парламентську демократію як частина країн Євросоюзу)". При цьому перший віцеспікер зазначив, що ідеальної моделі не існує. Корнієнко також дав посилання на відеозапис свого виступу на форумі.

Раніше ЗМІ поширили нібито цитату Корнієнка: "Ми тестуємо модель переходу від парламентсько-президентської держави до президентської".