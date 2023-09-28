Події

19:08 28.09.2023

Унаслідок обстрілу Херсона загинули три жінки

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Унаслідок обстрілу Херсона загинули три жінки

Російські окупаційні війська з артилерії обстріляли Херсон, загинули троє людей, повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Росіяни обстріляли Херсон з артилерії. Наразі відомо про трьох загиблих жінок", - написав він у телеграм-каналі в четвер увечері.

Глава МВС Ігор Клименко також повідомив, що російська артилерія вдарила по житловому кварталу в Херсоні.

"Загинули три жінки, які в цей час перебували на вулиці. Щодня під ворожими обстрілами. Лише за минулу добу окупанти вдарили по Херсонському району 10 разів із артилерії", - написав Клименко в телеграмі.

Теги: #херсон #жертви #обстріли

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