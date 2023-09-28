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17:18 28.09.2023

Суд засудив до 15 років в'язниці агента російського ГРУ, який шпигував за штабами Сил оборони в Харкові та Чернівцях

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Суд засудив до 15 років в'язниці агента російського ГРУ, який шпигував за штабами Сил оборони в Харкові та Чернівцях

Суд ухвалив обвинувальний вирок російському агенту, який збирав розвіддані про місце розташування підрозділів ЗСУ, Служби безпеки та Державної прикордонної служби в Харкові та Чернівцях, а також передавав окупантам електронні координати ключових мостів і електропідстанцій в обох регіонах.

"На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав ворожого агента винним за двома статтями Кримінального кодексу України - ч. 2 ст. 111, ч. 2 і ч. 3 ст. 436-2... Суд призначив йому 15 років позбавлення волі", - повідомляється в телеграм-каналі СБУ в четвер.

Співробітники спецслужби затримали чоловіка, коли він проводив приховану фотофіксацію військового об'єкта в Чернівцях у травні цього року.

Російським агентом виявився мешканець Чернівців, який 2021 року переїхав до Харкова і працював там техніком із налаштування інтернету. Після початку повномасштабного російського вторгнення його дистанційно завербував кадровий співробітник ГРУ. У поле зору ворожих спецслужб чоловік потрапив завдяки своїм антиукраїнським публікаціям у забороненій соцмережі "Одноклассники".

За завданням куратора чоловік спочатку відстежував дислокацію українських блокпостів і фортифікаційних споруд у Харкові, а також передавав окупантам геолокації місцевих енергооб'єктів. Потім повернувся до Чернівців під приводом відвідин родичів. Насправді він шпигував за обласним управлінням СБУ, прикордонним загоном і місцевим військкоматом. Для комунікації з російською спецслужбою чоловік використовував анонімний месенджер.

Теги: #вирок #шпигун

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