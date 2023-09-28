Події

16:44 28.09.2023

Польща не скасує ембарго на українське зерно, навіть якщо Україна відкличе скаргу із СОТ - представник уряду

2 хв читати
Польща не скасує ембарго на українське зерно, навіть якщо Україна відкличе скаргу із СОТ - представник уряду

Польща не має наміру скасовувати ембарго на українські агротовари, навіть якщо Україна відкличе свою скаргу зі Світової організації торгівлі (СОТ), заявив представник польського уряду Петро Мюллер в ефірі radiozet.pl.

"Ембарго зберігатиметься доти, доки ми не дійдемо висновку, що воно (українське зерно - ІФ-У) не вплине негативно на наш аграрний ринок, що навряд чи станеться найближчим часом", - наголосив Мюллер.

Він повідомив, що Польща готова до переговорів з Україною, але "наразі ситуація така, що ембарго зберігається".

"Відкликання Україною скарги щодо СОТ було б хорошим жестом, який показав би, що Україна хоче партнерських переговорів, а не розмов у процедурному порядку", - сказав представник польського уряду.

На запитання, чи не пристане Польща на пропозицію української сторони, Мюллер повідомив, що для Варшави вона "неприйнятна".

"Насправді, Україна хоче, щоб ці товари ввозилися на підставі ліцензій, але без визначення зрозумілих лімітів. Це знову могло б дестабілізувати наш ринок", - констатував він.

Як повідомлялося, напередодні міністр сільського господарства Польщі Роберт Телуш під час онлайн-переговорів закликав українського колегу Миколу Сольського відкликати скаргу з СОТ і зазначив, що створить сприятливий клімат для подальших перемовин із врегулювання кризової ситуації.

Телус зазначив, що Варшава розгляне пропозицію Києва про ліцензування українських агротоварів, які потраплятимуть на польський ринок, де останнє слово було б за Варшавою. Він зазначив, що ця пропозиція є "хорошою", але потрібно напрацювати відповідні регуляції в Польщі.

Аграрні міністри обох країн домовилися за тиждень знову обговорити результати розгляду питання про запровадження процедури ліцензування.

Єврокомісія 15 вересня оголосила, що не продовжуватиме обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України до п'яти сусідніх із нею країн ЄС (Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини) за деякими умовами, що нададуть змогу уникнути нового різкого зростання поставок.

Обмеження були введені 2 травня і стосувалися імпорту пшениці, ріпаку, соняшнику та кукурудзи. Ці п'ять східноєвропейських країн-членів ЄС стверджували, що українська с/г продукція в умовах її безмитного ввезення в ЄС осідає у них і завдає шкоди місцевому агросектору.

Після зняття обмежень Польща, Угорщина і Словаччина запровадили односторонні заборони, а Болгарія задумалася про квотування імпорту українського соняшнику. Польща розширила список заборонених до імпорту продуктів за рахунок ріпакової макухи і шроту, а також кукурудзяних висівок, пшеничного борошна і похідних товарів. Угорщина довела цей список до 24 товарних позицій.

Україна подала позов до СОТ, звинувативши Польщу, Угорщину та Словаччину в дискримінаційному ставленні до її агропродукції.

Теги: #зерно #україна #польща #ембарго

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:39 28.09.2023
Зеленський про членство України в Раді керуючих МАГАТЕ: ми докладемо всіх зусиль для посилення ролі МАГАТЕ та зміцнення ядерної безпеки

Зеленський про членство України в Раді керуючих МАГАТЕ: ми докладемо всіх зусиль для посилення ролі МАГАТЕ та зміцнення ядерної безпеки

17:33 28.09.2023
Український і шведський "Червоні Хрести" реалізують програму реагування в Сумській області

Український і шведський "Червоні Хрести" реалізують програму реагування в Сумській області

16:55 28.09.2023
У Пшеводуві у 2022 році впала українська ракета - міністр юстиції Польщі

У Пшеводуві у 2022 році впала українська ракета - міністр юстиції Польщі

15:32 28.09.2023
Зеленський - Столтенбергу: Нам потрібно разом пройти цю зиму

Зеленський - Столтенбергу: Нам потрібно разом пройти цю зиму

15:22 28.09.2023
Зеленський - Столтенбергу: Сьогоднішні відносини України і НАТО доводять, що її членство в Альянсі буде абсолютно природним і посилюватиме обидві сторони

Зеленський - Столтенбергу: Сьогоднішні відносини України і НАТО доводять, що її членство в Альянсі буде абсолютно природним і посилюватиме обидві сторони

11:31 28.09.2023
Хибний наратив про невдячність українців Польщі може мати надзвичайно негативні наслідки для безпеки - Кулеба

Хибний наратив про невдячність українців Польщі може мати надзвичайно негативні наслідки для безпеки - Кулеба

11:15 28.09.2023
Кулеба: Із наближенням виборів у США ми чутимемо звідти дедалі більше заяв, які нас будуть "дратувати"

Кулеба: Із наближенням виборів у США ми чутимемо звідти дедалі більше заяв, які нас будуть "дратувати"

10:40 28.09.2023
Кулеба: Зернова проблема вирішувана, ми абсолютно налаштовані на припинення кризи

Кулеба: Зернова проблема вирішувана, ми абсолютно налаштовані на припинення кризи

10:27 28.09.2023
Україна відкриє ще один наземний залізничний коридор для експорту зерна - Кулеба

Україна відкриє ще один наземний залізничний коридор для експорту зерна - Кулеба

04:47 28.09.2023
В інтересах США підтримувати Україну – Макконнелл

В інтересах США підтримувати Україну – Макконнелл

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

НАТО обговорить на форумі в Стокгольмі можливість збільшення виробництва боєприпасів

Зеленський - Столтенбергу: Сьогоднішні відносини України і НАТО доводять, що її членство в Альянсі буде абсолютно природним і посилюватиме обидві сторони

Столтенберг вітає спільне виробництво систем ППО Україною та США

Зеленський заявив, що поки що не виявлено фактів продажу Іраном ракет у РФ

Генсек НАТО і міністр оборони Франції прибули до Києва

ОСТАННЄ

Актор, який зіграв професора Дамблдора, помер у Великій Британії

Суд засудив до 15 років в'язниці агента російського ГРУ, який шпигував за штабами Сил оборони в Харкові та Чернівцях

В Ірландії затримали судно з найбільшою в історії країни партією наркотиків, серед підозрюваних - троє українців

Через обстріли знеструмлювалися Торецьк і дві шахти, обмеження ВДЕ-генерації сягнули 1000 МВт - Міненерго

Зеленський провів відеозустріч із новим послом UNITED24 актором Марком Стронгом

Залужний обговорив із начальником Штабу оборони Великої Британії потреби української армії, зокрема посилення ППО

Окупанти завдали удару по Авдіївському коксохіму, постраждалих немає, на підприємстві пожежа

НАТО обговорить на форумі в Стокгольмі можливість збільшення виробництва боєприпасів

НАТО не має доказів навмисного нападу на Румунію після падіння там уламків дронів

Столтенберг вітає спільне виробництво систем ППО Україною та США

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА