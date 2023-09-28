Польща не скасує ембарго на українське зерно, навіть якщо Україна відкличе скаргу із СОТ - представник уряду

Польща не має наміру скасовувати ембарго на українські агротовари, навіть якщо Україна відкличе свою скаргу зі Світової організації торгівлі (СОТ), заявив представник польського уряду Петро Мюллер в ефірі radiozet.pl.

"Ембарго зберігатиметься доти, доки ми не дійдемо висновку, що воно (українське зерно - ІФ-У) не вплине негативно на наш аграрний ринок, що навряд чи станеться найближчим часом", - наголосив Мюллер.

Він повідомив, що Польща готова до переговорів з Україною, але "наразі ситуація така, що ембарго зберігається".

"Відкликання Україною скарги щодо СОТ було б хорошим жестом, який показав би, що Україна хоче партнерських переговорів, а не розмов у процедурному порядку", - сказав представник польського уряду.

На запитання, чи не пристане Польща на пропозицію української сторони, Мюллер повідомив, що для Варшави вона "неприйнятна".

"Насправді, Україна хоче, щоб ці товари ввозилися на підставі ліцензій, але без визначення зрозумілих лімітів. Це знову могло б дестабілізувати наш ринок", - констатував він.

Як повідомлялося, напередодні міністр сільського господарства Польщі Роберт Телуш під час онлайн-переговорів закликав українського колегу Миколу Сольського відкликати скаргу з СОТ і зазначив, що створить сприятливий клімат для подальших перемовин із врегулювання кризової ситуації.

Телус зазначив, що Варшава розгляне пропозицію Києва про ліцензування українських агротоварів, які потраплятимуть на польський ринок, де останнє слово було б за Варшавою. Він зазначив, що ця пропозиція є "хорошою", але потрібно напрацювати відповідні регуляції в Польщі.

Аграрні міністри обох країн домовилися за тиждень знову обговорити результати розгляду питання про запровадження процедури ліцензування.

Єврокомісія 15 вересня оголосила, що не продовжуватиме обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України до п'яти сусідніх із нею країн ЄС (Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини) за деякими умовами, що нададуть змогу уникнути нового різкого зростання поставок.

Обмеження були введені 2 травня і стосувалися імпорту пшениці, ріпаку, соняшнику та кукурудзи. Ці п'ять східноєвропейських країн-членів ЄС стверджували, що українська с/г продукція в умовах її безмитного ввезення в ЄС осідає у них і завдає шкоди місцевому агросектору.

Після зняття обмежень Польща, Угорщина і Словаччина запровадили односторонні заборони, а Болгарія задумалася про квотування імпорту українського соняшнику. Польща розширила список заборонених до імпорту продуктів за рахунок ріпакової макухи і шроту, а також кукурудзяних висівок, пшеничного борошна і похідних товарів. Угорщина довела цей список до 24 товарних позицій.

Україна подала позов до СОТ, звинувативши Польщу, Угорщину та Словаччину в дискримінаційному ставленні до її агропродукції.