Через обстріли знеструмлювалися Торецьк і дві шахти, обмеження ВДЕ-генерації сягнули 1000 МВт - Міненерго

У Донецькій області через обстріл було знеструмлено жителів міста Торецьк і дві шахти.

"У Донецькій області через обстріл пошкоджено дві повітряні лінії електропередачі 110 кВ, що призвело до знеструмлення двох підстанцій 110 кВ. Через це залишилися без світла 23 тис. жителів Торецька. Зокрема, знеструмлювалися дві шахти, в одній з яких під землею перебували працівники", - повідомило Міністерство енергетики України в четвер.

Наразі шахти і частину побутових споживачів вдалося заживити, ремонтні роботи на лініях тривають.

За інформацією Міненерго, 27 вересня вдень приблизно о четвертій годині застосовувалося обмеження виробництва електроенергії електроустановками з відновлюваних джерел (ВДЕ-генерації) загальною потужністю 1000 МВт.

"У Херсоні після повені залишаються знеструмленими понад 2 тисячі споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, але ремонтні роботи сповільнені через обстріли", - зазначили у відомстві.

За даними міністерства, комерційний імпорт електроенергії за минулу добу становив 1 МВт-год, експорт у Словаччину - 3 000 МВт-год, Молдову - 1 919 МВт-год.