Зеленський провів відеозустріч із новим послом UNITED24 актором Марком Стронгом

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався в режимі відеозв'язку з британським актором Марком Стронгом, який став амбасадором платформи UNITED24 і підтримав напрям "Освіта і наука".

Глава держави подякував зірці фільмів "Шерлок Голмс", "Кінгсмен", "Загадкове вбивство-2", "Рок-н-рольник", "Гра в імітацію" за те, що він зосередить свої зусилля на підтримці українських шкіл.

За словами президента, надзвичайно важливо допомогти українським дітям здобувати якісну освіту, незважаючи на повномасштабну війну, з огляду на те, що півтора мільйона з них сьогодні навчаються дистанційно, і треба повернути їх у шкільні класи.

"Це також дуже важливий сигнал, щоб люди поверталися в Україну, - що життя триває. І коли діти можуть навчатися в сучасних безпечних школах - це також надважливий сигнал для їхніх батьків, які перебувають сьогодні на передовій, що вони можуть концентруватися на тому, що відбувається на полі бою, і не думати щосекунди, чи в безпеці їхні діти", - наголосив він.

Зі свого боку Марк Стронг зазначив, що для нього честь стати голосом українських дітей у світі для того, щоб вони мали краще майбутнє.

"Як батько двох синів я усвідомлюю важливість якісної освіти та необхідність ходити до школи, спілкуватися з друзями, здобувати не лише знання, а й навички, необхідні для дорослого життя. Українські діти заслуговують на те, щоб отримувати все необхідне", - сказав актор.

Як повідомляє пресслужба президента України, 5 серпня, у свій день народження, Марк Стронг узяв участь у благодійному матчі Game4Ukraine у Лондоні, метою якого було зібрати кошти на відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині.

За майже 16 місяців роботи ініційованої президентом України Володимиром Зеленським фандрейзингової платформи UNITED24 завдяки пожертвам із понад 110 країн зібрано понад $470 млн.

Серед амбасадорів UNITED24 - співачка й акторка Барбра Стрейзанд, американські актори Марк Гемілл, Лієв Шрайбер і Міша Коллінз, акторки Кетрін Винник та Іванна Сахно, гурт Imagine Dragons, креативний директор Balenciaga Демна, режисер Мішель Азанавічус, астронавт Скотт Келлі, історик Тімоті Снайдер, британський підприємець Річард Бренсон, кантрі-співак Бред Пейслі, британський мандрівник Беар Гріллз, філософ та економіст Френсіс Фукуяма, шеф-кухар Хосе Андрес, нобелівські лауреати Пол Нерс, Едвард Мозер та Мей-Бритт Мозер, видатні українські спортсмени Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, Олександр Усик та Олександр Зінченко.