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15:04 28.09.2023

Столтенберг вітає спільне виробництво систем ППО Україною та США

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Столтенберг вітає спільне виробництво систем ППО Україною та США

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вітає спільне виробництво Україною та США нових систем ППО.

"Ми вітаємо оголошення про те, що Україна і Сполучені Штати планують спільно виробляти системи зброї, зокрема протиповітряної оборони. Це будуть нові можливості для українських партнерів створювати нові партнерства з країнами - членами Альянсу та за його межами в плані оборонного виробництва. Тому що без протиповітряної оборони не буде індустрії"", - сказав він у четвер у Києві на пресконференції після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

"НАТО має рамкові контракти на EUR2,4 млрд на основні боєприпаси і 4 млн - на затверджені контракти. Це 155-мм снаряди, ракети протитанкові й танкові боєприпаси. Це дасть змогу поповнити запаси членів Альянсу, а також продовжити підтримку України", - заявив генсек НАТО.

За його словами, "Україна отримує потужну підтримку від 31 країни - члена НАТО та величезної кількості партнерів. Загалом понад 50 країн постачають і забезпечують Україну".

"Майбутнє України - в НАТО, і ми працюємо разом над підготовкою цього майбутнього. НАТО стоятиме поруч з Україною так довго, скільки буде потрібно", - заявив Столтенберг.

Теги: #столтенберг #ппо

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