Події

14:53 28.09.2023

Шмигаль передав послу США концепт посилення стійкості демократії в Україні

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль передав послу США Бріджит Брінк концепт посилення стійкості демократії в Україні.

"Цей документ розроблений за ініціативи президента Володимира Зеленського та погоджений з керівниками антикорупційних структур в Україні. Для реалізації цього концепту плануємо разом з усіма нашими партнерами створити єдиний план реформ для посилення стійкості демократії, який об'єднає в собі всі потреби щодо позитивних перетворень у різних сферах", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Зазначено, що зі свого боку пані посол офіційно передала для обговорення пропозиції США щодо реформ в Україні.

"Також із пані Брінк обговорили пряму бюджетну підтримку з боку США, спільну роботу в межах Координаційної платформи донорів, посилення захисту українського неба та допомогу для енергетичного сектору України", - написав прем'єр.

Теги: #шмигаль #брінк_бріджит

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