Події

14:53 28.09.2023

Зеленський заявив, що поки що не виявлено фактів продажу Іраном ракет у РФ

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Зеленський заявив, що поки що не виявлено фактів продажу Іраном ракет у РФ

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи інформацію про продаж Іраном ракет Росії, що з'явилася, заявив, що поки що відповідних фактів не виявлено.

"На сьогодні інформація від наших відповідних органів і партнерів - поки що немає факту продажу Іраном ракет у Росію", - заявив він на спільній із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом пресконференції в Києві в четвер.

При цьому глава держави зазначив, що українські служби в партнерстві з іноземними продовжують займатися цим питанням.

Як повідомлялося, в ISW вважають, що Росія та Іран перебувають на стадії підготовки домовленості про постачання балістичних ракет і дронів до РФ.

Теги: #рф #ракети #іран #зеленський

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