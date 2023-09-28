Зеленський заявив, що поки що не виявлено фактів продажу Іраном ракет у РФ

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи інформацію про продаж Іраном ракет Росії, що з'явилася, заявив, що поки що відповідних фактів не виявлено.

"На сьогодні інформація від наших відповідних органів і партнерів - поки що немає факту продажу Іраном ракет у Росію", - заявив він на спільній із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом пресконференції в Києві в четвер.

При цьому глава держави зазначив, що українські служби в партнерстві з іноземними продовжують займатися цим питанням.

Як повідомлялося, в ISW вважають, що Росія та Іран перебувають на стадії підготовки домовленості про постачання балістичних ракет і дронів до РФ.