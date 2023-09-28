Події

13:37 28.09.2023

ТЧХУ розширює команду волонтерів Служби розшуку

1 хв читати
ТЧХУ розширює команду волонтерів Служби розшуку

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) за підтримки Британського Червоного Хреста розширює команду волонтерів Служби розшуку.

"Відтепер у 19 областях нашої держави волонтери співпрацюватимуть зі Службою розшуку та підсилять команду Українського Червоного Хреста, що працює у напрямку відновлення втрачених родинних зв’язків на місцях та у громадах. Головним завданням для нових волонтерів є якісна та професійна робота з родинами, які втратили зв’язок з рідними внаслідок збройного конфлікту в Україні", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці.

Волонтери прийматимуть заяви від громадян про втрату зв'язку з рідними, реєструватимуть їх і передаватимуть до Служби розшуку для подальшої роботи. Серед завдань, що стоять перед волонтерами, - підтримання постійного контакту з сім'ями для обміну інформацією та моніторинг потреб родин. Вони також надаватимуть психосоціальну підтримку родичам зниклих безвісти та полонених, опікуватимуться адвокацією родин, організовуватимуть та проводитимуть соціалізаційні заходи, здійснюватимуть гуманітарний супровід родин.

Для підвищення професійного рівня працівників та волонтерів, які займаються відновленням родинних зв'язків у регіонах, фахівці Служби розшуку ТЧХУ провели для них тренінг "Відновлення родинних зв'язків" відповідно до міжнародних стандартів. У межах тренінгу волонтери Служби розшуку пройшли 8-годинну підготовку з надання першої психологічної допомоги.

Теги: #розшук #волонтери #тчху

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:25 26.09.2023
Волонтери ТЧХУ відпрацьовували навички на командно-штабних навчаннях на Київщині

Волонтери ТЧХУ відпрацьовували навички на командно-штабних навчаннях на Київщині

09:50 26.09.2023
Норвегія надасть допомогу Червоному Хресту України

Норвегія надасть допомогу Червоному Хресту України

16:25 25.09.2023
ТЧХУ та World Food Programme реалізують проєкт на Херсонщині

ТЧХУ та World Food Programme реалізують проєкт на Херсонщині

19:19 22.09.2023
ТЧХУ обладнає автономним опаленням будинки в Охтирці

ТЧХУ обладнає автономним опаленням будинки в Охтирці

15:55 21.09.2023
Волонтери ТЧХУ допомагали постраждалим від російської ракетної атаки в Києві

Волонтери ТЧХУ допомагали постраждалим від російської ракетної атаки в Києві

09:09 21.09.2023
Товариство Червоного Хреста України передало ємності для води громадам Дніпропетровщини

Товариство Червоного Хреста України передало ємності для води громадам Дніпропетровщини

17:49 19.09.2023
Центр реабілітації на Київщині, пошкоджений російськими окупантами, відновив роботу

Центр реабілітації на Київщині, пошкоджений російськими окупантами, відновив роботу

10:00 19.09.2023
Український та Іспанський Червоний Хрест започатковують проєкт для жителів постраждалих регіонів із забезпечення засобами до існування

Український та Іспанський Червоний Хрест започатковують проєкт для жителів постраждалих регіонів із забезпечення засобами до існування

14:57 13.09.2023
В Україні хочуть зменшити податкове навантаження на випадки страхування життя і здоров'я волонтерів - Шуляк

В Україні хочуть зменшити податкове навантаження на випадки страхування життя і здоров'я волонтерів - Шуляк

13:46 13.09.2023
ТЧХУ допомагає домогосподарствам, які постраждали від російської агресії

ТЧХУ допомагає домогосподарствам, які постраждали від російської агресії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Саміт США-ЄС буде присвячений співпраці сторін і підтриманню України

У Молдові оточили озеро Гирбовець після того, як поруч знайшли уламки ракети - МВС

Інтенсивність дискусій щодо реформування Радбезу ООН наразі найбільша за останні 30 років - глава МЗС України

Кулеба: Наразі відкрилися реальні можливості для ухвалення санкцій проти російської атомної енергетики

Кулеба: Те, що Рада міністрів ЄС із закордонних справ проведе засідання в Києві, - сигнал особливого статусу України

ОСТАННЄ

Саміт США-ЄС буде присвячений співпраці сторін і підтриманню України

У Молдові оточили озеро Гирбовець після того, як поруч знайшли уламки ракети - МВС

Умєров зустрівся з держсекретарем Великої Британії з питань оборони Шеппсом

Через обстріли ТЕС у південному регіоні зазнала пошкоджень - "Укренерго"

Окупанти втратили вже майже 90 літаків у боях, обслуговування тих, що залишилися, ускладнене - британська розвідка

Окупанти обстріляли 8 прикордонних сіл у Чернігівській і Сумській областях, у Старій Гуті горіли нежитлові будинки

Стефанчук вважає, що ПА ОБСЄ слід отримати право призупиняти повноваження делегації держави-агресора

Українські підрозділи знищили російський комплекс С-300

Інтенсивність дискусій щодо реформування Радбезу ООН наразі найбільша за останні 30 років - глава МЗС України

Найближчі дні в Україні будуть теплими, майже без опадів, ночі стають холоднішими

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА