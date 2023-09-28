ТЧХУ розширює команду волонтерів Служби розшуку

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) за підтримки Британського Червоного Хреста розширює команду волонтерів Служби розшуку.

"Відтепер у 19 областях нашої держави волонтери співпрацюватимуть зі Службою розшуку та підсилять команду Українського Червоного Хреста, що працює у напрямку відновлення втрачених родинних зв’язків на місцях та у громадах. Головним завданням для нових волонтерів є якісна та професійна робота з родинами, які втратили зв’язок з рідними внаслідок збройного конфлікту в Україні", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці.

Волонтери прийматимуть заяви від громадян про втрату зв'язку з рідними, реєструватимуть їх і передаватимуть до Служби розшуку для подальшої роботи. Серед завдань, що стоять перед волонтерами, - підтримання постійного контакту з сім'ями для обміну інформацією та моніторинг потреб родин. Вони також надаватимуть психосоціальну підтримку родичам зниклих безвісти та полонених, опікуватимуться адвокацією родин, організовуватимуть та проводитимуть соціалізаційні заходи, здійснюватимуть гуманітарний супровід родин.

Для підвищення професійного рівня працівників та волонтерів, які займаються відновленням родинних зв'язків у регіонах, фахівці Служби розшуку ТЧХУ провели для них тренінг "Відновлення родинних зв'язків" відповідно до міжнародних стандартів. У межах тренінгу волонтери Служби розшуку пройшли 8-годинну підготовку з надання першої психологічної допомоги.