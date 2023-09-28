Події

08:33 28.09.2023

Сили оборони за добу ліквідували 330 окупантів і 38 артилерійських систем

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Сили оборони за добу ліквідували 330 окупантів і 38 артилерійських систем

Сили оборони за добу ліквідували 330 окупантів, 4 танки, 12 бронемашин, 38 артилерійських систем, одну РСЗВ, один засіб ППО, 9 безпілотників, 25 одиниць авто і спецтехніки, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України, опублікованому у фейсбуці в четвер уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.09. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 277320 (+330) осіб, танків - 4679 (+4) од, бойових броньованих машин - 8962 (+12) од, артилерійських систем - 6375 (+38) од, РСЗВ - 793 (+1) од, засоби ППО - 535 (+1) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 316 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4957 (+9), крилаті ракети - 1529 (+0), кораблі/катери - 20 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 8815 (+23) од, спеціальна техніка - 929 (+2).

Дані уточнюються", - ідеться в повідомленні.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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