Перевиробництво е/е "Енергоатомом" і "Укргідроенерго" допомогло збалансувати енергосистему влітку - НКРЕКП

НАЕК "Енергоатом" і ПрАТ "Укргідроенерго" перевиконали план із вироблення електроенергії в червні-серпні 2023 року, а підприємства теплової генерації - недовиконали, повідомила Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Як зазначив регулятор на своєму сайті в середу ввечері, про це свідчать результати проведеного ним на базі даних Міністерства енергетики України аналізу балансу виробництва електроенергії в Об'єднаній енергетичній системі (ОЕС) України.

Так, за підсумками аналізу роботи генеруючих джерел, "Енергоатом" перевиконав затверджений план на 1530 млн кВт-год, ПрАТ "Укргідроенерго" - на 71 млн кВт-год.

Водночас ТЕС ГК за зазначений період недовиробили 938 млн кВт-год.

З них ПАТ "Центренерго" недовиробило 307 млн кВт-год, "Донбасенерго" - 115 млн кВт-год, "ДТЕК Енерго" - 516 млн кВт-год.

Комісія наголосила, що завдяки перевиконанню плану "Енергоатомом" і "Укргідроенерго" вдалося збалансувати енергосистему в літні місяці.

При цьому регулятор звернув увагу, що імпорт електроенергії в загальній структурі генеруючих потужностей становив за три літні місяці 1% або 239,6 млн кВт-год.

Як повідомлялося з посиланням на НАЕК "Енергоатом", атомні електростанції в червні-серпні 2023 року виробили 9,7 млрд кВт-год, що на 19%, або 1,5 млрд кВт-год більше за прогнозні показники.

"ДТЕК Енерго" повідомляв, що його теплоелектростанції за травень-серпень збільшили виробництво електроенергії на 28% порівняно з аналогічним періодом 2022 року, зокрема в серпні на 35%.