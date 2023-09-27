Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Естонії, Франції, Словенії, Угорщини, Великої Британії, Канади та ЄС
Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Естонії, Франції, Словенії, Угорщини, Великої Британії, Канади та Європейського Союзу.
"Поспілкувався окремо з кожним про наші відносини, підтримку та спільні виклики й можливості. Світ з Україною! Дякуємо за підтримку. Разом працюватимемо заради перемоги та посилення міцного партнерства між нашими країнами", - написав Зеленський у Телеграм у середу.