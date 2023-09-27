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16:17 27.09.2023

Шмигаль: Майже 40 країн та організацій-партнерів погодили виділення близько $250 млн на гуманітарне розмінування

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Шмигаль: Майже 40 країн та організацій-партнерів погодили виділення близько $250 млн на гуманітарне розмінування

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що майже 40 країн та організацій-партнерів узгодили виділення близько $250 млн, зокрема на спецтехніку для гуманітарного розмінування.

"Потенційно замінованими в Україні на сьогодні залишаються близько 174 тисяч кв. км. Це величезна територія, розмінування якої може тривати десятиліття. Наша мета - зробити це в найближчі роки", - написав Шмигаль у телеграм-каналі в середу.

Прем'єр розповів, що Україна пропонує партнерам, які прийдуть у цей напрям. Це готовність тестувати найсучасніші технології з розмінування, особливо технології дистанційного обстеження територій; готовність створювати й нарощувати виробництва, а також локалізувати виробництва іноземних підприємств; створювати конкурентний ринок розмінування зі зрозумілою системою сертифікації для операторів протимінної діяльності; проводити компенсації для підприємств, які купуватимуть через аукціони Prozorro послуги з розмінування; залучати фахівців для навчання, оскільки станом на сьогодні Україна має близько 3 тис. саперів за потреби понад 10 тис.

"На сьогодні майже 40 країн та організацій-партнерів погодили виділення близько $250 млн, зокрема на спецтехніку для гуманітарного розмінування. Дякую всім партнерам, які допомагають нам в очищенні України від російського мінного сміття", - підсумував він.

Як повідомлялося, 15 вересня Шмигаль заявив, що влада розраховує завершити розмінування аграрних земель за три роки після звільнення, і за 5-7 років розмінувати всю територію України. Також прем'єр повідомив, що Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через систему Prozorro.

Теги: #кошти #розмінування

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